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ЦБ предложил возвращать клиентам банков похищенные со счетов средства

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России предложил определить сумму возврата при кражах со счетов, сейчас это меньше 8% от украденного. Регулятор также предложил порядок списания средств по мошенническим операциям.

ЦБ предложил возвращать клиентам банков похищенные со счетов средства

ЦБ не раскрыл точную методологию расчета этой суммы, но отметил лишь, что она будет исходить из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии, сообщил РБК.

По данным регулятора, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, — более 3,2 млрд рублей, при этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась до 7,7%.

Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у организации низкий уровень механизма по предотвращению хищений, то ему придется вернуть клиенту всю похищенную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от Центробанка о мошеннических транзакциях.

Одновременно с этим ЦБ предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками мошеннических операций. Регулятор планирует наделить банки правом списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента.

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Фото на обложке: Syda Productions / Shutterstock

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