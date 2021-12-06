ЦБ предложил возвращать клиентам банков похищенные со счетов средства

Банк России предложил определить сумму возврата при кражах со счетов, сейчас это меньше 8% от украденного. Регулятор также предложил порядок списания средств по мошенническим операциям.
ЦБ не раскрыл точную методологию расчета этой суммы, но отметил лишь, что она будет исходить из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии, сообщил РБК.
По данным регулятора, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, — более 3,2 млрд рублей, при этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась до 7,7%.
Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у организации низкий уровень механизма по предотвращению хищений, то ему придется вернуть клиенту всю похищенную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от Центробанка о мошеннических транзакциях.
Одновременно с этим ЦБ предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками мошеннических операций. Регулятор планирует наделить банки правом списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента.
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Фото на обложке: Syda Productions /
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