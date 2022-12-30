Владелец «Столичной» намерен выпускать виски, ликеры и джин под новой маркой Stoli

Владелец водочного бренда Stolichnaya — ФКП «Союзплодоимпорт» — решила выпускать ликеры, бренди, виски и настойки под брендом Stoli. Компания уже подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Судящаяся с ФКП за права на бренд Stolichnaya SPI Group Юрия Шефлера уже переименовала свою водку в Stoli после начала спецоперации на Украине.
Марки Stolichnaya и «Столичная» «Союзплодоимпорта» на протяжении нескольких лет были предметом судебных споров с SPI Group Юрия Шефлера, структуры которого выпускали Stolichnaya за рубежом, сообщил «Коммерсантъ».
Два года назад верховный суд Нидерландов признал ФКП правообладателем марок в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В начале 2022 года «Союзплодоимпорт» сообщил о регистрации марок Stolichnaya и «Столичная» в Грузии.
После начала СВО на Украине, что сопровождалось бойкотом российской водки в некоторых зарубежных странах, структура SPI Group Stoli Group сообщила о переименовании Stolichnaya в Stoli. В Stoli Group на вопросы издания не ответили.
В «Союзплодоимпорт» сообщили, что владеют графическим товарным знаком Stoli, но планируемая к запуску продукция может от него отличаться, поэтому в компании решили зарегистрировать словесный товарный знак Stoli для усиления бренда в целом.
В 2022 году на российском рынке появилось 36 новых брендов виски, 20 новых марок джина и 20 наименований ликеров и горьких настоек. Разлив виски, по данным участников рынка, растет на более чем 20% год к году, а продажи некоторых марок увеличились в разы.
Фото на обложке: Aleksandr Lupin /
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