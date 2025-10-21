Стало известно, сколько москвичи тратят на косметику в месяц

Столица выбирает люкс, регионы — практичность: каждая пятая жительница Москвы тратит на косметику 30 000 ₽ в месяц
По результатам исследования, проведённого Лэтуалем, россиянки стали подходить к бьюти-покупкам осознаннее. Интерес к косметике остаётся высоким, однако покупательницы всё чаще ориентируются на качество и эффективность, а не на бренд. При этом жители столиц чаще выбирают премиальные средства — в регионах сохраняется спрос на универсальные и доступные продукты.
Парфюм остаётся главным бьюти-фаворитом
По данным Лэтуаль, самым востребованным направлением бьюти-шопинга остаётся парфюмерия. Чаще всего духи покупают в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — на 5–7% чаще, чем в среднем по стране. В Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, предпочитают уходовую косметику.
Несмотря на популярность категории, покупка парфюма остаётся редким событием: 77% россиянок приобретают его не чаще раза в несколько месяцев. При этом на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии, доля тех, кто покупает духи ежемесячно, достигает 44%. Для средств по уходу за лицом и волосами ситуация иная — более 40% респонденток обновляют их каждый месяц.
30% покупательниц выбирают премиальные парфюмы
Большинство россиянок, по данным исследования, предпочитают косметику среднего ценового сегмента. Исключение — парфюм: здесь 30% покупательниц выбирают премиальные бренды. В уходовых категориях доля любителей люкса не превышает 10%.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительская модель заметно отличается: до 20% москвичек тратят на косметику свыше 10 000 рублей в месяц, а каждая пятая — до 30 000. В остальных регионах приоритет смещается в сторону универсальности и соотношения «цена–качество». На Дальнем Востоке и в Сибири преобладает рациональный подход: новое средство покупают только после того, как закончилось старое.
Главный стимул для покупки — скидки и качество продукта
Главным стимулом для покупки остаются скидки и специальные предложения — об этом заявили 78% россиянок. Однако всё большее значение приобретают качество и эффективность: на них ориентируются 72% опрошенных.
При выборе косметики жители Центрального и Северо-Западного округов чаще обращают внимание на бренд и репутацию, тогда как в Сибири и на Урале потребительницы руководствуются практичностью.
Топ продуктов — тушь, помада, тональный крем
Основу косметички россиянок составляют средства для очищения и увлажнения кожи. В южных регионах и на Северном Кавказе чаще покупают продукты с SPF, а в Санкт-Петербурге — тонизирующие средства. Москвички чаще других упоминают антивозрастной уход и сыворотки, что говорит о более продуманном подходе к рутине.
В декоративной косметике россиянки отдают предпочтение классике — туши, помаде и тональному крему. Большинство выбирают лёгкий или нюдовый макияж, за исключением Урала: там популярны бронзеры и контуринг.
Климат тоже решает
Почти 90% респонденток заявили, что подбирают уход по типу кожи, однако половина отметила влияние климата и качества воды. Наиболее часто это упоминали жительницы Урала и Сибири, где воздух суше, а температурные колебания сильнее.
В то же время экология играет меньшую роль, хотя 52% уральцев считают, что она влияет на выбор косметики. По оценке представителей Лэтуаль, такие различия отражают адаптацию бьюти-привычек к условиям региона,
Фото: shironosov / Getty Images
