Китайским компаниям по работе с данным планируют запретить проводить IPO

Власти Китая готовятся ввести запрет на проведение IPO компаниям, которые работают с большими объемами пользовательских данных. Источники The Wall Street Journal говорят, что это произойдет в четвертом квартале текущего года. Некоторым инвесторам и корпорациям уже разослали предупредительные письма.

О планах китайских властей по введению ограничения на выход на фондовый рынок пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что китайский регулятор уже предупредил инвесторов и планирующие первичное размещение компании о намерениях властей. По словам собеседников The WSJ, запрет вступит в силу в четвертом квартале 2021 года.

Новые ограничения коснутся только тех компаний, которые работают с цифровыми данными китайских пользователей. Их сохранение является вопросом национальной безопасности, что в качестве аргумента для объяснения запрета приводят источники журнала.

Ограничения на IPO за рубежом не коснутся предприятий из других сфер, в частности, фармацевтической, уточнили в The WSJ. А сам запрет касается тех фирм, которые хотели провести размещение через зарубежные компании.

Ранее регулятор Китая выдвинул для желающих провести IPO компаний два требования: соблюдение государственного законодательства и обеспечение безопасности данных и информационной инфраструктуры.

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