Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайским компаниям по работе с данным планируют запретить проводить IPO

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти Китая готовятся ввести запрет на проведение IPO компаниям, которые работают с большими объемами пользовательских данных. Источники The Wall Street Journal говорят, что это произойдет в четвертом квартале текущего года. Некоторым инвесторам и корпорациям уже разослали предупредительные письма.

Китайским компаниям по работе с данным планируют запретить проводить IPO

О планах китайских властей по введению ограничения на выход на фондовый рынок пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что китайский регулятор уже предупредил инвесторов и планирующие первичное размещение компании о намерениях властей. По словам собеседников The WSJ, запрет вступит в силу в четвертом квартале 2021 года.

Новые ограничения коснутся только тех компаний, которые работают с цифровыми данными китайских пользователей. Их сохранение является вопросом национальной безопасности, что в качестве аргумента для объяснения запрета приводят источники журнала.

Ограничения на IPO за рубежом не коснутся предприятий из других сфер, в частности, фармацевтической, уточнили в The WSJ. А сам запрет касается тех фирм, которые хотели провести размещение через зарубежные компании.

Ранее регулятор Китая выдвинул для желающих провести IPO компаний два требования: соблюдение государственного законодательства и обеспечение безопасности данных и информационной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему крупнейшие компании мира инвестируют миллионы в аудиобрендинг
  2. 2 Разработчик игр Nexters завершил слияние с компанией-«пустышкой» экс-главы «Мегафона»
  3. 3 Ипотеку для самозанятых сделают более доступной
  4. 4 В Китае создали пластик, который разлагается на солнце — и другие новости из мира технологий, меняющих мир
  5. 5 Открыта регистрация на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

30 августа 2021

Data Explorer

30 августа 2021

Skolkovo Tech Explorer

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма