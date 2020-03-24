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В России появится система отслеживания контактировавших с больными коронавирусом
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Ксения Самбулова
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.
В России появится система отслеживания контактировавших с больными коронавирусомКсения Самбулова
Что планируется предпринять:
- Минкомсвязи поручено создать систему отслеживания людей, находившихся в контакте с больными коронавирусом. Она будет использовать информацию о геолокации сотовых телефонов. Срок — до 27 марта;
- социальные услуги, в том числе пособия, можно будет получать дистанционно;
- Минтруд и ФНС должны проверять случаи увольнений и невыплаты зарплаты из-за коронавируса;
- доступ к «полезным цифровым сервисам» будет бесплатным. Узнать о них можно на сайте «Все.онлайн»;
- регионы получат отсрочку по выплате и реструктуризации кредитов;
- будет организован ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.
Также кабмин рассказал о выделенных средствах:
- на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких — 7,5 млрд рублей;
- на медицинское оборудование и средства защиты — 10 млрд рублей;
- на поддержку фармацевтической промышленности — 23 млрд рублей.
Число заболевших коронавирусом в России составляет 438 человек. За сутки появился 71 новый случай.
Фото: Irina VIV / Shutterstock
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