Банк России рекомендовал сотрудникам не посещать «недружественные» страны

Центральный банк разослал топ-менеджерам письмо с рекомендацией для сотрудников не посещать «недружественные» страны. Рекомендация действует до особого распоряжения, но она «настоятельная» и дается сотрудникам на ознакомление под подпись.

С письмом, которое обращено к высшему руководству Банка России, ознакомился The Bell.

Рекомендация Центрального Банка к сотрудникам является всего лишь рекомендацией, но из текста письма следует, что она носит настоятельный характер. Сотрудников просят ознакомиться с документом под роспись, уточнило издание.

Из документа следует, что Банк России допускает возможность «реализации угрозы безопасности гражданам РФ» при нахождении вне России, а также не исключает затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть при возвращении россиян на Родину.

В письме указано, что рекомендация действует до особого распоряжения и особенно касается сотрудников, допущенных к государственной тайне.

В списке так называемых недружественных находятся 48 стран – все государства Европейского Союза, США, Канада, Великобритания, Япония и другие.

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