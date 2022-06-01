Банк России рекомендовал сотрудникам не посещать «недружественные» страны

Центральный банк разослал топ-менеджерам письмо с рекомендацией для сотрудников не посещать «недружественные» страны. Рекомендация действует до особого распоряжения, но она «настоятельная» и дается сотрудникам на ознакомление под подпись.
С письмом, которое обращено к высшему руководству Банка России, ознакомился The Bell.
Рекомендация Центрального Банка к сотрудникам является всего лишь рекомендацией, но из текста письма следует, что она носит настоятельный характер. Сотрудников просят ознакомиться с документом под роспись, уточнило издание.
Из документа следует, что Банк России допускает возможность «реализации угрозы безопасности гражданам РФ» при нахождении вне России, а также не исключает затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть при возвращении россиян на Родину.
В письме указано, что рекомендация действует до особого распоряжения и особенно касается сотрудников, допущенных к государственной тайне.
В списке так называемых недружественных находятся 48 стран – все государства Европейского Союза, США, Канада, Великобритания, Япония и другие.
Фото на обложке: E. O. /
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