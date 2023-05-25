В России предложили освободить ИП от страховых взносов во время падения доходов

ЛДПР предложила освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов на время падения их доходов до 50% и более. Документ подготовили и направили в правительство, сообщил замруководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов.
«В условиях снижения потребительского спроса, падения доходов индивидуальных предпринимателей предлагаемая норма позволит сохранить существенную часть предпринимателей и конкуренцию на рынке», — подчеркивается в документе.
Законопроект в условиях ухудшения экономической ситуации поможет тем бизнесменам, которые вынуждены прекратить свою деятельность, а также тем, кто планирует начать свое дело.
Фото на обложке: Unsplash
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