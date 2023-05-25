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В России предложили освободить ИП от страховых взносов во время падения доходов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ЛДПР предложила освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов на время падения их доходов до 50% и более. Документ подготовили и направили в правительство, сообщил замруководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов.

В России предложили освободить ИП от страховых взносов во время падения доходов

«В условиях снижения потребительского спроса, падения доходов индивидуальных предпринимателей предлагаемая норма позволит сохранить существенную часть предпринимателей и конкуренцию на рынке», — подчеркивается в документе.

Законопроект в условиях ухудшения экономической ситуации поможет тем бизнесменам, которые вынуждены прекратить свою деятельность, а также тем, кто планирует начать свое дело.

Фото на обложке: Unsplash

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