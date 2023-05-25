ЛДПР предложила освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов на время падения их доходов до 50% и более. Документ подготовили и направили в правительство, сообщил замруководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов.

В России предложили освободить ИП от страховых взносов во время падения доходов