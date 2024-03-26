Ozon и Wildberries планируют создать собственные страховые компании

Ozon на первом этапе намерен привлечь свыше 20 специалистов, а запуск первых продуктов намечен на вторую половину этого года. Команду возглавит экс-глава компании «Росбанк Страхование» Денис Гаврилов. В Wildberries сообщили, что тоже присматриваются к запуску страховых продуктов в рамках направления финтеха, но деталей не раскрыли. В «Яндекс Маркет» на запрос издания не ответили.

По словам управляющего партнера группы компаний «Мариллион» Сергея Харитонова, минимальный уставный капитал должен составлять 300 млн рублей. Также «средства потребуются на первоначальные расходы на содержание компании до начала активной деятельности, и речь может идти о значительной сумме», отметил он.

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что купить страховую компанию с лицензией может быть выгоднее, чем создавать ее с нуля. В ряде случаев эффективным будет путь партнерства с действующими компаниями по модели White label. Однако есть и риски получить скелеты в шкафу от предыдущего бизнеса.

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