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Доход онлайн-кинотеатров от продажи и аренды контента снизился до исторического минимума

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доход онлайн-кинотеатров от продажи и аренды контента снизился до исторического минимума. По итогам первых шести месяцев 2023 года он составил 2% от общей выручки сервисов. Наибольшей популярностью пользуются подписки – на них приходится 90% выручки.

Доход онлайн-кинотеатров от продажи и аренды контента снизился до исторического минимума

Доля продажи и аренды фильмов и сериалов в совокупной выручке онлайн-кинотеатров по итогам первой половины 2023 года упала до исторически минимальных 2%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные «ТМТ Консалтинг».

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель упал почти в пять раз – с 9% от выручки. В 2018 году на эту статью доходов приходилось 38% выручки онлайн-кинотеатров.

Вместе с тем растет выручка сервисов от подписок. В H1 2023 на долю подписок пришлось 90% выручки, в то время как в 2022 году эта доля была на уровне 83%. Именно подписки являются основным драйвером роста доходов онлайн-кинотеатров, отметили эксперты.

В первой половине 2023 года 14 млн домохозяйств имели подписку хотя бы на один онлайн-кинотеатр. В H1 2022 таких домохозяйств было 11 млн. Среднее количество подписок на одно домашнее хозяйство в настоящее время составляет 3,2 штуки.

Фото на обложке: Robert Bodnar T / Shutterstock

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