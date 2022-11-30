Объем пожертвований пользователей авторам стримов вырос на 20%

Объем пожертвований пользователей авторам игровых трансляций вырос на 20%. За десять месяцев 2022 года стримерам «надонатили» 39 млн рублей.
Данные об обороте донатов (пожертвований пользователей авторам трансляций видеоигр) в период с января по ноябрь 2022 года выросли на 20% год к году и достигли 39 млн рублей, сообщила ТАСС «ЮMoney» со ссылкой на данные платформы «ЮStream».
Число пользователей, которые «донатят» авторам трансляций выросло на 6% за анализируемый период, а средняя сумма пожертвования стала больше на 3% и составила 341 рубль.
В сервисе для монетизации трансляций DonationAlerts сообщили о росте объема пожертвований на 27% и среднего чека на 20% – до 288 рублей.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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