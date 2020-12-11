В России запущена платформа стриминга StreamSale для совершения онлайн-покупок

Компания Telestar Media запустила стриминговую платформу для совершения онлайн-покупок StreamSale . Это мобильное приложение, которое обеспечивает доступ к трансляции живых стримов для покупателей из любой точки мира. Об этом Rusbase сообщил представитель платформы.

Стриминговая площадка работает как маркетплейс в формате all inclusive. Она связывает поставщиков, производителей и стримеров с конечными клиентами.

В качестве стримеров могут выступать все участники процесса продажи, а также блогеры и знаменитости. Основное условие StreamSale для ведущих онлайн-показов — это наличие, как минимум, 5 тысяч подписчиков в соцсетях и необходимого для организации вещания оборудования.

Чтобы стать стримером нужно оставить заявку на сайте платформы. После этого с кандидатом свяжутся для проведения очного кастинга. Также перед выходом в эфир все стримеры проходят экспресс-обучение в Академии стриминга StreamSale, где получают необходимые навыки успешной презентации в эфире.

Отмечается, что количество стримов, их аудитория, география вещания и ассортимент товара платформой практически не ограничиваются.

Аудитория StreamSale состоит преимущественно из представителей поколений Z и Y — это люди в возрасте от 20 до 35 лет. Покупателям платформа предлагает интерактивный чат для общения с ведущим во время эфира. Для каждого стрима доступна программа эфира с перечнем товаров, которые будут показаны.

В компании также отмечают, что отправить товар в корзину можно по ходу онлайн-обзора. После оформления заказа StreamSale организует доставку покупок на территории России.

Платформа была запущена в ноябре текущего года. Ее основателем является предприниматель в сфере телекоммуникаций и онлайн-торговли Павел Архипенков.

До работы над StreamSale Архипенков в составе команды топ-менеджеров организовал первый круглосуточный российский телеканал Shopping Live. В 2013 году Павел создал компанию HSR (HomeShopping Russia), которая сейчас является одним из крупных операторов DRTV-продаж на территории России и СНГ.

«Своей основной бизнес-целью я ставлю разработку высокотехнологичных продуктов в области дистанционной торговли. В том числе ... крайне востребованных у молодежной аудитории решений в области онлайн-коммуникации», — комментирует Архипенков.



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