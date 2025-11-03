Маркетплейсы дали советы, как готовиться к «Чёрной пятнице»

Конец года — традиционный стресс-тест для ритейла. С «Чёрной пятницы» и до новогодних праздников нагрузка на склады, транспорт и поставки достигает максимума. По данным Авито Услуг, уже в сентябре–октябре 2025-го спрос на грузоперевозки вырос на 20–25%, на исполнителей — на 10%. Маркетплейсы отмечают, что компании, которые готовятся заранее, проходят сезон спокойнее и избегают простоев и сбоев в заказах.

Главная ошибка продавцов — откладывать логистику до последнего момента

По словам Евгении Лазаревой, руководителя категории «Транспортные услуги» Авито Услуг, конец года — «высокий сезон» и для транспортных компаний. Неопытные продавцы часто недооценивают нагрузку и оставляют решение логистических вопросов на последний момент.

Компании, которые выстраивают процессы системно, начинают планировать транспортировку товаров ещё летом, чтобы к ноябрю продукция уже находилась на складе. Евгения Лазарева отметила, что в октябре склады должны работать с приоритетом на отгрузку, а заранее укомплектованные и упакованные позиции помогают ускорить доставку и снизить риск сбоев.

Среди типичных ошибок она выделила игнорирование сезонного роста тарифов на перевозки и слабую организацию складской логистики.

Продавцам стоит выделить хиты продаж и обновить контент заранее

В Яндекс Маркете подтвердили, что раннее планирование — ключевой фактор успеха. В пресс-службе маркетплейса подтверждают, что оптимальный срок подготовки — 2,5–3 месяца до старта акций.

«Продавцу важно проанализировать ситуацию в своей нише: оценить ожидаемый спрос, изучить стратегии конкурентов и продумать, как выделиться на их фоне», — отметили в пресс-службе Яндекс Маркета.

Яндекс Маркет советует продавцам заранее выделять приоритетные товары и готовить контент — от фотографий до характеристик. Полные карточки повышают видимость в поиске, а контроль остатков и ранний запуск рекламных кампаний помогают избежать отмен заказов и падения продаж.

Один из главных инструментов продавцов — точное планирование поставок

В Wildberries отмечают, что главная задача продавцов в высокий сезон — поддерживать запасы и сохранять видимость товаров на витрине, чтобы не терять заказы во время пика спроса.

«Мы рекомендуем партнёрам заранее анализировать спрос, планировать поставки и пополнять склады, чтобы избежать дефицита популярных товаров», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В компании подчёркивают, что подготовка к распродажам должна начинаться задолго до старта, а стратегический подход к управлению запасами позволяет пройти высокий сезон без потерь.

Продавцы могут присоединиться к распродаже даже после старта

В Ozon отмечают, что многие продавцы ошибочно считают распродажи убыточными. На самом деле размер скидок определяется не ожиданиями покупателей, а анализом категории и конкурентной среды. Ещё одно заблуждение — что к акции нужно присоединяться строго в первый день.

«На деле же принять участие в распродажах и получить позитивный эффект в виде роста посещаемости и количества отзывов можно в любой момент», — подчеркнули в пресс-службе Ozon.

В маркетплейсе советуют продавцам заранее проверить запасы, упаковку и корректность карточек товаров, а также избегать нереалистичных обещаний по срокам. Главная рекомендация — сосредоточиться на самых популярных позициях и работать с отзывами в режиме реального времени.

Сезон распродаж становится не только пиком продаж, но и испытанием для всей инфраструктуры электронной коммерции. Главный вывод экспертов: успешные игроки ритейла планируют заранее и делают ставку на стабильных партнёров, а не на самые дешёвые решения.

Для маркетплейсов это время стратегического роста — через улучшение логистики, качества сервиса и аналитики данных.

