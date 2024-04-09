Фонд бывшего вице-губернатора Петербурга получил ряд активов Fplus

Фонд «Стриго Кэпитал» выкупил у Fplus разработчика программ под операционную систему «Аврора» — ООО «Авроид» и систем виртуализации — ООО «Гиперус». Участники рынка полагают, что смена владельца потребовалась для продвижения продуктов среди конкурентов компании, пишет «Коммерсантъ».
«Стриго Кэпитал» создали в середине 2023 года, его соучредителями являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников.
Дмитрий Комиссаров сообщил, что ООО изначально должны были перейти под управление фонда, но год назад в его структуре «еще не были урегулированы юридические аспекты», поэтому «Авроид» и «Гиперус» получил Fplus.
Он добавил, что после перехода компаний под контроль фонда Fplus получил средства, вложенные в покупку организаций. Сумма не раскрывается.
Fplus — российский производитель инфраструктурного оборудования. Компания выпускает продукцию по нескольким направлениям. Она сотрудничает с ведущими разработками российских операционных систем и решений — «НИИ «Масштаб», «Базальт СПО», «РЕД СОФТ», НТЦ ИТ РОСА, «Открытая мобильная платформа» (ОС «Аврора») и другими.
Фото на обложке: Fplus
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