Найден рекордно мощный инструмент DDoS-атак, «ломающий» доступ в сеть тысячам пользователей за раз

Российские специалисты по кибербезопасности обнаружили рекордно мощный инструмент для проведения DDoS-атак, способный нарушить доступ в интернет сотням тысяч пользователей и онлайн-ресурсов одновременно.
Информацией о мощном ботнете поделились в компании StormWall, которая занимается защитой бизнеса от кибератак.
По информации компании, новый ботнет состоит из 49 тысяч устройств. Среди них – только серверы, исключая ПК и мобильные устройства. Ботнет запускает атаки по протоколам UDP, TCP и HTTP.
«Максимальная мощность атаки доходит до 2 Тбит/с, что на данный момент является абсолютным рекордом среди всех атак с участием ботнетов», – отметили в Stormwall.
Новый ботнет, говорят в компании, намного опаснее предшественников. Его атаки затрагивают всю цепочку провайдеров и могут вызвать проблемы с доступом в интернет у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов одновременно.
«Из-за того, что атака имеет большую мощность, защита от нее будет стоить дорого, и справиться с ней смогут только облачные сервисы DDoS–защиты, обладающие достаточной емкостью сети фильтрации, а о самостоятельной защите не может быть и речи», – пояснили в StormWall.
Хакеры используют новый инструмент уже около месяца, специалисты фиксируют мощнейшие атаки на российские компании каждый день, уточнили в компании. Большинство DDoS-атак нового ботнета были направлены на игровую индустрию.
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