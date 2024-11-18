Структуры Михаила Прохорова отказались продавать британский Renaissance Capital

Структуры миллиардера Михаила Прохорова отказалась продавать британский инвестбанк Renaissance Capital его менеджменту. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность компании за 2023 год.

Согласно ей, руководство инвестбанка хотело отделиться от Renaissance Capital Group, конечным бенефициаром которой является группа «Онэксим» Прохорова. Однако бенефициар намерен продолжать владение британской компанией, поэтому вариант выкупа больше не рассматривается, указано в отчетности.

В «Онэксиме» от комментариев отказались.

По данным РБК, Renaissance Capital Group приостановила работу своих отделений в Лондоне и Нью-Йорке после начала военной спецоперации России на Украине. В результате реструктуризации объемы бизнеса британского Renaissance Capital сократились, но балансовые показатели «остаются сильными», говорится в отчете.

Согласно ему, в 2023 году чистые доходы от торговых операций Renaissance Capital составили почти $4 млн — против убытка в $0,5 млн в 2022 году. При этом сокращение спектра и масштабов услуг привело к снижению как комиссионных доходов, так и чистых операционных доходов (в 10,3 раза и 3,8 раза соответственно).

13 ноября «Онэксим» сообщил о фактическом разделении бизнеса Renaissance Capital Group, в рамках которого российские активы были проданы менеджменту «Ренессанс Капитала». Руководству перешел бренд «Ренессанс», а также брокерский и консалтинговый бизнесы.

По данным Frank Media, «Онэксим» давно выставил российское отделение «Ренессанс Капитала» на продажу. Среди потенциальных покупателей были, в частности, структуры, близкие к ГК «Регион» и банку «Держава», принадлежащему бизнесмену Сергею Ентцу.