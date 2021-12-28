Студенты рассказали, что им не хватает университетских знаний в области искусственного интеллекта

Российским студентам не хватает знаний по работе с искусственным интеллектом, которые они получают в университетах, гласят результаты исследования «VK Образование». Во многом это связано с устаревшей учебной базой и недостатком преподавателей.

«VK Образование» провел опрос среди более 1 тысячи российских студентов, которые получают образование в области работы с искусственным интеллектом – их спрашивали о том, как проходит их обучение в вузах. Результаты опубликованы на сайте VK.

Более половины опрошенных заявили, что они изучают разработку ИИ дополнительно вместе с учебными курсами вуза. Среди сфер, в которых студентам не хватает полученных знаний, они назвали большие данные и продакшен. В том, что он недоволен уровнем преподавания в вузе, признался каждый третий респондент.

В основном студенты связывают недостаток получаемых во время учебы в университете знаний по ИИ с устареванием учебной базы. 37,5% назвали проблемой нехватку преподавателей с соответствующим уровнем знаний. 34,5% заявили о недостатке в вузе технического оснащения по направлению изучения искусственного интеллекта.

В связи с недостаточным уровнем образования в сфере ИИ в университете, подавляющее большинство опрошенных – 71%, заинтересованы в прохождении стажировок в крупных компаниях, занимающихся ИИ. Почти половина респондентов (40,7%) предпочли бы офисную работу с решением конкретных задач, 28% высказались в пользу создания собственных проектов.

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