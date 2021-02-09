Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

«Газпром нефть» проведет хакатон для студентов

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор Rusbase

Светлана Зыкова

«Газпром нефть» до 18 февраля принимает заявки на онлайн-хакатон для студентов Students Hack.

«Газпром нефть» проведет хакатон для студентов

Хакатон Students Hack пройдет онлайн на базе Научного парка МГУ с 25 февраля по 1 марта 2021 года. Участники могут выиграть обучение на курсах по soft skills и hard skills от популярных онлайн-школ, а также попасть на стажировку в «Газпром нефть».

Очный тур Students Hack пройдет с 25 февраля по 1 марта. В первые дни сотрудники и руководители «Газпром нефти» выступят перед участниками с лекциями и мастер-классами. 25 февраля команды получат задачи от компании и приступят к разработке решений — участники представят себя в роли сотрудников «Газпром нефти» и за 4 дня разработают стратегию снабжения одного из лицензионных участков компании. Защита проектов перед специалистами и руководителями  «Газпром нефти» состоится 1 марта.

К участию приглашаются студенты 4 курса бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры, аспирантуры, обучающиеся по экономическим, естественно-научным, инженерным и инновационным специальностям и на других схожих с перечисленными направлениях.

Отборочный тур хакатона завершится 18 февраля. Для участия в отборе нужно подробно заполнить анкету по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

21 февраля 2021

Экосистемный онлайн-хакатон SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма