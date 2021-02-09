«Газпром нефть» проведет хакатон для студентов

Хакатон Students Hack пройдет онлайн на базе Научного парка МГУ с 25 февраля по 1 марта 2021 года. Участники могут выиграть обучение на курсах по soft skills и hard skills от популярных онлайн-школ, а также попасть на стажировку в «Газпром нефть».

Очный тур Students Hack пройдет с 25 февраля по 1 марта. В первые дни сотрудники и руководители «Газпром нефти» выступят перед участниками с лекциями и мастер-классами. 25 февраля команды получат задачи от компании и приступят к разработке решений — участники представят себя в роли сотрудников «Газпром нефти» и за 4 дня разработают стратегию снабжения одного из лицензионных участков компании. Защита проектов перед специалистами и руководителями «Газпром нефти» состоится 1 марта.

К участию приглашаются студенты 4 курса бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры, аспирантуры, обучающиеся по экономическим, естественно-научным, инженерным и инновационным специальностям и на других схожих с перечисленными направлениях.

Отборочный тур хакатона завершится 18 февраля. Для участия в отборе нужно подробно заполнить анкету по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash.