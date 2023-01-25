Аналитики узнали самые популярные продукты студентов московских вузов

Продуктовая корзина студентов из общежитий московских вузов состоит в основном из здоровых продуктов, выяснил «СберМаркет». Ко Дню студента компания провела исследование, в котором изучила, что чаще всего заказывают в общежития МИФИ, РАНХиГС и МГУ.

Выяснилось, что топ-7 популярных продуктов полностью состоит из овощей и фруктов. Особым спросом у учащихся пользуются бананы — их включают в каждый пятый заказ. Второе место делят репчатый лук и помидоры, на них приходится 10% от всех заказов продуктов. На третьем месте оказались мандарины (9%). Также студенты часто покупают морковь, огурцы и апельсины.

Пик доставки приходится на зиму, а летом число заказов снижается почти в двое. Аналитики «СберМаркета» объясняют такую динамику отъездом студентов из общежитий на каникулы. Однако во время летней сессии, до начала каникул, учащиеся заказывают на 34% больше, чем во время зимней.

Летом корзины студентов пополняются яблоками, картофелем и киви, а зимой чаще заказывают хлеб, сметану и молоко.

В январе текущего года в списке любимых продуктов студентов появились соленый арахис (5%) и куриное филе (4%).

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