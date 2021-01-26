Стартап запланировал десятикратный рост: StudyFree нанял бывших топ-менеджеров Gett, Pinterest и Techstars

Операционным директором онлайн-платформы StudyFree, помогающей студентам из разных стран мира поступать в зарубежные ВУЗы, стала экс-глава департамента клиентского сервиса и операционной эффективности в Gett в России Диана Кодоева. К проекту также присоединились бывший топ-менеджер Pinterest Дутта Сатадип и экс-управляющий директор американского акселератора Techstars и ведущий инвестор в финтех стартапы Крис Аделсбак.

C 1 января 2021 года операционным директором онлайн-платформы для обучения за рубежом StudyFree стала Диана Кодоева. До работы в StudyFree Диана Кодоева была главой департамента клиентского сервиса и операционной эффективности в Gett в России, сообщается в релизе компании, поступившем в редакцию RB.ru.

В StudyFree Диана Кодоева будет отвечать за операционное управление всех бизнес-процессов в компании: повышение качества работы и эффективности компании, а также уровня удовлетворенности клиентов. Перед ней стоят задачи: оптимизировать и автоматизировать внутренние процессы и подготовить стартап к международному масштабированию и десятикратному росту в 2021 году.

Экс-управляющий директор Techstars London, сооснователь Outrun Ventures Крис Аделсбак (Chris Adelbach) и бывший глобальный руководитель всех взаимодействий с клиентами Pinterest Дутта Сатадип (Dutta Satadip) присоединились к StudyFree в конце 2020 года в качестве эдвайзеров, чтобы помочь компании в ее международном росте и расширении экосистемы бизнеса в 2021 году.

Крис поможет StudyFree выстроить платформу для студентов, соединив образовательные и финансовые технологии. Дутта будет отвечать за помощь в маркетинге.

«Мы рады поддержке Криса и Дутты, которые стали нашими советниками. Нам повезло встретиться с ними, когда оба были нашими менторами в акселераторе Berkeley SkyDeck и программе Techstars NYC. Их опыт работы в разных странах, масштабное видение и профессионализм помогли нам быстро вырасти. Я искренне верю, что с их поддержкой мы сможем создать по-настоящему революционный продукт, который окажет позитивное влияние на жизнь студентов по всему миру», — заявила основательница и генеральный директор StudyFree Даша Крошкина.

StudyFree была основана в 2018 году Дарьей Крошкиной. На платформе зарегистрировано более 40,000 студентов из 108 стран. StudyFree вышли на шесть зарубежных рынков (ЮАР, Кения, Нигерия, Индия, Бразилия, США).

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