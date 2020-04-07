Российский проект StudyFree выиграл международный конкурс стартапов Seedstars

Российский EdTech-проект StudyFree , развивающий онлайн-платформу для поступления в зарубежные учебные заведения, стал победителем международного конкурса стартапов Seedstars. Об этом сообщается на странице Seedstars в Facebook.

По словам генерального директора и основательницы StudyFree Дарьи Крошкиной, проект получил $500 тысяч инвестиций.

В финал конкурса, помимо StudyFree, прошли еще 43 участника.

Ранее онлайн-платформа была названа лучшим стартапом на российском этапе конкурса Seedstars.

StudyFree был основан в 2018 году и помогает студентам уехать за границу, предоставляя им доступ к стипендиям и грантам через онлайн-платформу.

В настоящее время стартап имеет более 15 тысяч активных пользователей и работает в России, Украине, Казахстане, Африке, Бразилии и Азии.

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