Facebook совместно с университетами создала робота для передвижения по сложным поверхностям

Команда из Facebook AI, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона создала Rapid Motor Adaptation — робота, который способен перемещаться по различным поверхностям, приспосабливаясь к изменяющимся условиям во время движения, пишет TechCrunch.

Новая модель робота адаптируется в реальном времени к любой местности, с которой сталкивается, изменяя походку во время движения.

Робот был обучен моделированию в виртуальной версии реального мира. Мозг робота, работающий локально на бортовом вычислительном блоке, научился двигаться с минимальной энергией и избегать падений, немедленно реагируя на поступающие данные от его виртуальных узлов, акселерометров и других физических датчиков.

Система состоит из двух частей: основного, постоянно работающего алгоритма, фактически контролирующего походку робота, и адаптивного алгоритма, работающего параллельно, отслеживающего изменения внутренних показаний робота.

При обнаружении существенных изменений алгоритм запускает анализ. Роботу указывают, что должны делать ноги, в какой ситуации он оказался, что это означает — и как к ней приспособиться. При получении такого сигнала робот думает только о том, как двигаться вперед в новых условиях, импровизируя особую походку.

Робот уже сумел пройти по песку, грязи, пешеходным тропам, высокой траве без единой неудачи во всех испытаниях. Он также успешно спускался по лестнице, преодолел цемент и гальку в большинстве испытаний. Ему удалось перемещаться с полезной нагрузкой в ​​12 кг — 100% его веса.

Роботам сложно импровизировать, а столкновение с необычной поверхностью или препятствием обычно означает резкую остановку или резкое падение, отмечает TechCrunch.

Основа системы потенциально может быть применена не только к другим роботам, но и к совершенно другим областям ИИ и робототехники. «Ноги робота похожи на пальцы руки: как ноги взаимодействуют с окружающей средой, так и пальцы взаимодействуют с объектами, — отметил соавтор работы Дипак Патак из Университета Карнеги — Меллона. — Основная идея может быть применена к любому роботу».

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Фото: Facebook AI Research, Berkeley AI Research, CMU