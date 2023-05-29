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Товары собственных торговых марок увеличивают средние чеки покупателей — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Товары собственных торговых марок (СТМ) увеличивают средние чеки покупателей и количество в них позиций, показало исследование. За последний год популярность СТМ выросла – с различной частотой такие товары приобретают 52% покупателей.

Товары собственных торговых марок увеличивают средние чеки покупателей — исследование

Средние чеки в розничных магазинах вырастают при присутствии в ассортименте товаров собственных торговы марок. Об этом говорится в результатах исследования Роскачества и исследовательского холдинга «Ромир».

По данным исследования, в период с 2021 по 2022 год средний чек, в котором присутствуют товары СТМ, вырос на 28,4%. Сумма среднего чека без товаров СТМ практически не изменилась, говорится в исследовании. При этом длина чека по количеству товаров с присутствием СТМ выросла на 131%.

Товары СТМ с различной частотой приобретают 52% покупателей. 68% россиян выражают готовность к приобретению таких товаров. Одной из основных причин перехода на товары СТМ участники исследования назвали их доступность (81%), семь из десяти опрошенных считают их лучшими по соотношению цены и качества.

Фото на обложке: non c / Shutterstock

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