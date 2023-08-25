Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сеть ресторанов быстрого питания Subway продана за $9,6 млрд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международная сеть ресторанов быстрого питания, насчитывающая 45 тыс. точек продаж по всему миру, продана за $9,6 млрд инвестиционной компании Roark Capital. С момента основания Subway в 1965 году сетью владели семьи основателей – Фреда Делюки и Питера Бака.

Сеть ресторанов быстрого питания Subway продана за $9,6 млрд

Subway объявила о продаже бизнеса инвестиционной компании Roark Capital. Сумма сделки не раскрывается, The Wall Street Journal оценила ее в $9,6 млрд.

Сеть ресторанов быстрого питания была основана в 1965 году. С момента основания ей владели семьи основателей – Фреда Делюки и Питера Бака.

Сеть Subway насчитывает 45 тыс. точек продаж по всему миру. По условиям сделки текущие руководство и персонал Subway продолжат работу в компании.

Инвестиционная компания Roark Capital управляет активами на общую сумму $33 млрд и является одним из крупнейших игроков на рынке общественного питания США.

Фото на обложке: Prachana Thong-on / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee
  2. 2 Nestle повысит цены на детское питание из-за девальвации рубля
  3. 3 История Crumbl Cookies: как создать вирусный бренд печенья
  4. 4 8 цифровых инструментов для ресторанного бизнеса
  5. 5 Как открыть успешный ресторан на Патриарших: новый выпуск подкаста «А как?»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 августа 2023

Магистратура для разработчиков от «Яндекс» и ИТМО

27 августа 2023

Elbrus Bootcamp

30 августа 2023

IPI Award

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ