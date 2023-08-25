Сеть ресторанов быстрого питания Subway продана за $9,6 млрд

Международная сеть ресторанов быстрого питания, насчитывающая 45 тыс. точек продаж по всему миру, продана за $9,6 млрд инвестиционной компании Roark Capital. С момента основания Subway в 1965 году сетью владели семьи основателей – Фреда Делюки и Питера Бака.

Subway объявила о продаже бизнеса инвестиционной компании Roark Capital. Сумма сделки не раскрывается, The Wall Street Journal оценила ее в $9,6 млрд.

Сеть ресторанов быстрого питания была основана в 1965 году. С момента основания ей владели семьи основателей – Фреда Делюки и Питера Бака.

Сеть Subway насчитывает 45 тыс. точек продаж по всему миру. По условиям сделки текущие руководство и персонал Subway продолжат работу в компании.

Инвестиционная компания Roark Capital управляет активами на общую сумму $33 млрд и является одним из крупнейших игроков на рынке общественного питания США.

Фото на обложке: Prachana Thong-on / Shutterstock