Сеть ресторанов быстрого питания Subway продана за $9,6 млрд

Международная сеть ресторанов быстрого питания, насчитывающая 45 тыс. точек продаж по всему миру, продана за $9,6 млрд инвестиционной компании Roark Capital. С момента основания Subway в 1965 году сетью владели семьи основателей – Фреда Делюки и Питера Бака.
Subway объявила о продаже бизнеса инвестиционной компании Roark Capital. Сумма сделки не раскрывается, The Wall Street Journal оценила ее в $9,6 млрд.
Сеть ресторанов быстрого питания была основана в 1965 году. С момента основания ей владели семьи основателей – Фреда Делюки и Питера Бака.
Сеть Subway насчитывает 45 тыс. точек продаж по всему миру. По условиям сделки текущие руководство и персонал Subway продолжат работу в компании.
Инвестиционная компания Roark Capital управляет активами на общую сумму $33 млрд и является одним из крупнейших игроков на рынке общественного питания США.
Фото на обложке: Prachana Thong-on /
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