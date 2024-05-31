Суд в Москве закрыл ресторан «Бургер Кинг» после гастроэнтерита у трех посетителей

Информация о трех заболевших острым гастроэнтеритом появилась в АИС «ОРУИБ», после чего в ресторан «Бургер Кинг» в Москве нагрянули проверяющие. Сотрудники Роспотребнадзора выявили грязь, невынесенный мусор, неправильно хранящееся пиво. В суде представитель сети ресторанов американского бренда признал вину.

Останкинский районный суд Москвы постановил закрыть ресторан «Бургер Кинг» в Москве на 45 дней после информации о трех заболевших гастроэнтеритом. Ресторан принадлежит ООО «Бургер Рус», которое развивает сеть по франшизе от американской Burger King. Точный адрес ресторана в суде посчитали необходимым скрыть.

Информация о трех заболевших поступила в Роспотребнадзор из системы АИС «ОРУИБ» 18 апреля, после чего ресторан решили тщательно проверить.

Проведенная проверка показала, что в заведении нарушались санитарные правила. Котлеты и креветки не были маркированы, поэтому их срок годности не определялся. К работе были допущены лица без сведений о прививках против Гепатита А, дизентерии Зонне и краснухи, а у одного из сотрудников отсутствовал анализ на стафилококк. На складе ресторана кеги с пивом «Балтика» хранились вместе с открытыми средства дезинфекции, что могло привести к токсическому отравлению посетителей. Также в заведении выявили ржавые двери, захламление, несвоевременный вынос мусора, грязный уборочный инвентарь. Особенно возмутил проверяющих санузел для персонала, где были обнаружены «биологические отложения».

Представитель «Бургер Рус» в ходе судебного заседания вину признал. RB.RU запросил официальный комментарий.

Роспотребнадзор закрыл ресторан «Бургер Кинг» сразу после выявления острого гастроэнтерита у посетителей, а именно 19 апреля, так как посчитал заведение опасным. Судья постановил зачесть указанный срок в период приостановки в 45 дней. Таким образом, уже на следующей неделе заведение возобновит работу.

Выручка «Бургер Рус» в 2023 году выросла на 8%, до 74,5 млрд рублей, чистая прибыль за год снизилась до 1,8 млрд рублей с 2,4 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, 99,84% в ООО принадлежат кипрскому «Бургер Кинг Россия».

ООО «Бургер Кинг» владеет франшизой американского бренда Burger King.

Президент американской компании Burger King Дэвид Шир в марте 2022 года заявлял, что не может принудительно остановить деятельность в России, зато компания приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, отказалась от одобрения новых инвестиций и расширения.

Несмотря на ограничения, сеть ресторанов завершила 2022 год в России ростом выручки на 40%. В отличие от McDonald's и KFC, Burger King не закрывал рестораны после начала спецоперации и продолжает работать в штатном режиме.

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