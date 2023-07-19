Верховный суд поддержал в споре с ЦУМом волгоградца, который купил вещи в 846 раз дешевле из-за сбоя

Верховный суд поддержал в споре с ЦУМом волгоградца, который купил 19 предметов одежды за 2787 рублей – в 846 раз дешевле фактической цены. В сервисе магазина произошел сбой, которым покупатель воспользовался, но ЦУМу это не понравилось, и дело дошло до суда – в первых трех инстанциях ЦУМ выиграл, но в Верховном суде – проиграл.

Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело о споре жителя Волгограда и ЦУМа за покупку, которая обошлась покупателю значительно дешевле фактической цены. Об этом сообщает «РИА Новости».

Волгоградец смог купить в ЦУМе 19 предметов одежды по цене от 19 до 129 рублей – общая сумма покупки составила 2787 рублей, что в 846 раз ниже фактической цены.

В ЦУМе объяснили ситуацию сбоем, отказали покупателю в доставке и вернули деньги. Покупатель решил судиться и проиграл в первых трех инстанциях, но получил поддержку в Верховном суде.

Верховный суд пояснил, что цена на товар фиксируется в момент оформления заказа, а предложение о продаже одежды является публичной офертой, после которой продавец обязан передать товар покупателю и не имеет права в одностороннем порядке изменять цену.

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