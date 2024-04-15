Суд запретил ритейлеру «Леруа Мерлен» отменять интернет-заказы. С этим требованием в суд обратился Роспотребнадзор после массовых жалоб со стороны покупателей об отмене заказов магазином в одностороннем порядке
Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора по Красноярскому краю и постановил запретить ритейлеру «Леруа Мерлен» отменять интернет-заказы. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Закон не предусматривает право продавца на односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи, который был заключен дистанционным способом, отметили в Роспотребнадзоре.
«Кроме этого, всю ответственность за надлежащую доставку товара потребителю несет магазин», – добавили в ведомстве.
Ранее покупатели «Леруа Мерлен» в Красноярском крае массово жаловались на то, что магазин отменяет их интернет-заказы. Сообщалось, что минимальную онлайн-покупку ограничили суммой 20 тыс. рублей из-за большой нагрузки, а время, необходимое для сборки интернет-заказов, увеличили.
Фото на обложке: FotograFFF /
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