На фоне провала «Майор Гром: Чумной Доктор»: издатель комиксов Bubble получил иск на десятки миллионов

«КОО НЕЗОРАЛ ЛТД», управляющая компания БЦ «Большевик», подала в суд на ООО «Бабл» — издателя серии комиксов Bubble. Подача иска произошла на фоне коммерческого провала фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого аффилированного с ООО «Бабл» компанией.

Иск от «КОО НЕЗОРАЛ ЛТД» поступил в Арбитражный суд Москвы 2 апреля 2021 года, 9 апреля оно было принято к производству, по данным картотеки суда. Причина обращения «КОО НЕЗОРАЛ ЛТД» в суд неизвестна.

Сумма иска составляет 37,5 млн рублей, заседание суда назначено на 2 июля.

«КОО НЕЗОРАЛ ЛТД» — филиал кипрской компании Nezoral Ltd., принимающий участие в управлении БЦ «Большевик». Доподлинно текущий владелец бизнес-центра неизвестен. Именно в «Большевике» располагается офис ООО «Бабл» — не так давно компания размещала объявление о поиске юрисконсульта, в качестве локации был указан адрес на территории бизнес-центра.

ООО «Бабл» было основано в 2014 году, компания управляет изданием комиксов серии Bubble. В 2016 году было зарегистрировано ООО «Бабл Студиос» — отдельная компания, отвечающая за экранизацию комикcов Bubble.

Подача искового заявления произошла на фоне провала в прокате отечественного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»: при бюджете в 600 млн рублей после первого уикенда проката фильму удалось собрать лишь немногим более 100 млн. Сценаристом и продюсером фильма выступил Артём Габрелянов: ему приналдежит 50% ООО «Бабл Студиос», тесно связанной с «Бабл»; остальная доля принадлежит отцу Артёма, бывшему генеральному директору News Media и владельцу скандально известного Интернет-издания Life Араму Габрелянову.

RB.RU направило запрос в ООО «Бабл» и «КОО НЕЗОРАЛ ЛТД».

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Фото: AerialMike / Depositphotos.