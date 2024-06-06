Российские суды приступили к массовому закрытию пивоварен по искам РАТК

«Пивные чистки» связаны с желанием государства навести порядок среди нечестных пивоваров, но они могут затронуть и самобытные предприятия, у которых, например, отсутствует долгосрочный договор аренды, узнал RB.RU.

Как минимум, четыре пивоварни уже закрыты, а разбирательства по пятой продолжаются в рамках принятия обеспечительных мер по делам об исключении из реестра производителей пива, инициированных Росалкогольтабаккотролем (РАТК).

Арбитражные суды начали приостанавливать деятельность пивоварен в рамках обеспечительных мер по искам РАТК. Надзорное ведомство добивается закрытия предприятий по делам об исключении из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Из реестра пивоваров пытаются исключить по результатам проверок, в числе поводов — отсутствие деятельности, помещения в долгосрочной аренде или неправильный учет основного оборудования. Но для окончательного закрытия предприятия нужно решение суда.

Одним из первых РАТК добился приостановки работы «Южного пивовара» (выручка 4,3 млн рулей за 2023 год) в Новочеркасске. Это одно из старейших предприятий, оно занималось производством алкогольных напитков с 1904 года. Журналист RB.RU попытался связаться с руководством завода по телефону, указанному на сайте предприятия. Ответивший на звонок представитель отдела продаж отказался давать «вразумительный комментарий», но отметил, что 5 июня в работе завода действительно возникли проблемы.

В материалах суда указано, что поводом для введения обеспечительных мер стали претензии к основному оборудованию, не выделенному при расчете производственной мощности, в связи с чем расчет мощности оборудования превысил 300 тысяч декалитров.

Также обеспечительные меры введены на саратовском АО «Купец» (выручка за 2023 год — 9 млн рублей) по иску РАТК. Причины, по которым предприятие должно быть исключено из реестра, пока не называются.

Исполнительные листы о принятии обеспечительных мер выданы судами еще двум пивоварням. Приостановлена работа брянского ООО «Жетем» (последние данные в ЕГРЮЛ – убыток 1 тыс. руб. за 2021 год) по причине непредставления организацией в установленный срок заявления о внесении изменений в реестр в связи с изменением места нахождения организации. По необнародованным причинам судом введены обеспечительные меры в отношении самарского «Минакс» (выручка 812 тыс. руб. в 2023 году). Заявление на принятие обеспечительных мер в отношении тульского АО «Петр Петрович» (выручка 11,4 млн рублей в 2023 году) оставлено без движения до 11 июня.

Требование ввести обеспечительные меры РАТК выдвигал к АО «Корпорация "Гринн"» (региональный ритейлер с собственными пивоварнями с выручкой 23,6 млрд рублей в 2023 году), но оно было отклонено судом. RB.RU обратился в «Гринн» за комментарием.

Обеспечительные меры будут действовать, пока суды не вынесут решения по исключению предприятий из реестра или сохранению их в нем. Если решения будут в пользу РАТК, то пивоварам придется закрыться окончательно. Надзорное ведомство будет проводить проверки до 31 мая 2025 года. RB.RU направил запрос в РАТК, но ответа пока не получил.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин заявил RB.RU, что РАТК в первую очередь проводит проверки, чтобы «вычистить» из реестра нерабочие предприятия, что совершенно правильно. Некоторые пивовары, действительно, давно не работают, а под их эгидой пиво может выпускать «непонятно кто».

Вопросы возникают и к предприятиям, которые работают на неучтенном оборудовании, которое теоретически, по логике надзорного органа, может использоваться для подпольного пивоварения. На установку необходимых счетчиков небольшая пивоварня должна потратить несколько миллионов рублей, но эти средства есть не у всех.

Другой вопрос — если закрывают действующую пивоварню, например, из-за отсутствия собственного помещения или долгосрочного договора аренды.

«Далеко не всегда пивовары могут предоставить долгосрочные договоры аренды. Многие работают на краткосрочных, на 11 месяцев, так как этого хочет собственник помещения. И эта причина станет притчей во языцех», — заявил эксперт.

Небольсин добавляет, что, когда начнут убирать с рынка пивоваров, у которых нет своих помещений, отрасль потеряет самобытные предприятия. Прецеденты, когда из-за проблем с помещениями пытаются удалить предприятия из реестра, уже есть, но проблемы пока «пытаются решить по-своему».

«А этот вопрос возникнет рано или поздно. В этом вопрос мы будем категорически выступать за пивоваров», — пообещал вице-президент ФРиО. В любом случае, считает эксперт в области пивоварения, работа в рамках чистки реестра приведет к корректировке количества работающих производств.

Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев разъяснил RB.RU ситуацию с подачей в суды РАТК заявлений о приостановке деятельности производителей пива.

По словам эксперта, изначально, в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 171-ФЗ, основное технологическое оборудование не подлежит опломбированию и оснащению автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции, если объем производства пива не более 300 тысяч декалитров в год. Многие малые пивовары в этой парадигме работали долгие годы.

«Долгие годы "Росалкогольрегулирование" (так ранее называлась эта организация), на мой взгляд, не очень-то понимало сколько у нас пивоваров, и на каком оборудование они производят напитки. Надзорный орган не мог проверить действительность данных о производстве пива», — сообщил Терентьев.

С 1 сентября 2023 года в России заработал реестр пивоваров, что позволило понять количество игроков на рынке. Одно из требований включения в реестр — это предоставление информации о производственных мощностях (ст. 17.1 Федерального закона № 171-ФЗ). Это позволило РАТК объективно посмотреть на действующую ситуацию в пивоварении.

При этом эксперт отметил, что иски РАТК об исключении и приостановке деятельности преждевременны, так как закон, который ввел ст. 17.1 в Федеральный закон № 171-ФЗ в части исключения из реестров пивоваров в соответствии с п. 24 ст. 17.1 Федерального закона № 171-ФЗ, не применяется до 1 сентября 2024 года.

«С 1 сентября 2024 года в ст. 8 вносятся изменения и 300 тысяч декалитров заменят на 100 тысяч декалитров, тогда Росалкогольтабакоконтроль с большой вероятностью развернет полномасштабную акцию по исключению из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Исков будет очень много. Я думаю, проверки затронут большинство малых пивоварен, как, собственно, и последующие иски», — заключил эксперт.

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