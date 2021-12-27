Российский суд рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks

Суд в России рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks, которыми торговал уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов. Деятельность россиянина нанесла разработчику Wargaming ущерб в размере 670 млн рублей.

Дело по подсудности направлено из Москвы в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, сообщило агентство ТАСС.

В настоящее время Кирсанов находится дома под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса РФ (создание и распространение вредоносных программ).

За несколько лет россиянин продал тысячи пакетов с читами, активирующими автоприцел, и ботами, которые автоматически управляли техникой. Коды стоили от 25 рублей (на 150 боев) до 2125 рублей (на 15 000 боев), сообщало издание «Коммерсантъ».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash