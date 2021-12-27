Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский суд рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Суд в России рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks, которыми торговал уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов. Деятельность россиянина нанесла разработчику Wargaming ущерб в размере 670 млн рублей.

Российский суд рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks

Дело по подсудности направлено из Москвы в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, сообщило агентство ТАСС.

В настоящее время Кирсанов находится дома под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса РФ (создание и распространение вредоносных программ).

За несколько лет россиянин продал тысячи пакетов с читами, активирующими автоприцел, и ботами, которые автоматически управляли техникой. Коды стоили от 25 рублей (на 150 боев) до 2125 рублей (на 15 000 боев), сообщало издание «Коммерсантъ».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап выходцев из России WowCube получил разрешение от SEC на привлечение до $5 млн
  2. 2 Разработка игры на основе тренда из TikTok: что для этого нужно?
  3. 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  4. 4 На всероссийской олимпиаде школьникам предложат запрограммировать робота и создать игру
  5. 5 «Пока дроны орошают поля, фермер играет в Farming Simulator»: Сооснователь 5518 Studios об изнанке гейм-индустрии
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ