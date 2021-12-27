Российский суд рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks

Суд в России рассмотрит первое дело о читах игры World of Tanks, которыми торговал уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов. Деятельность россиянина нанесла разработчику Wargaming ущерб в размере 670 млн рублей.
Дело по подсудности направлено из Москвы в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, сообщило агентство ТАСС.
В настоящее время Кирсанов находится дома под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса РФ (создание и распространение вредоносных программ).
За несколько лет россиянин продал тысячи пакетов с читами, активирующими автоприцел, и ботами, которые автоматически управляли техникой. Коды стоили от 25 рублей (на 150 боев) до 2125 рублей (на 15 000 боев), сообщало издание «Коммерсантъ».
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Фото на обложке: Unsplash
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