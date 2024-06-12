Суд ЕС отказал ВЭБ.РФ в снятии санкций

Люксембургский суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ о снятии санкций. О том, что госкорпорации не удалось оспорить наложенные в 2022 году ограничения, выяснил Telegram-канал, ознакомившись с соответствующим сообщением на сайте суда.

Решение суда: «Иск отклонен». В дополнение ВЭБ.РФ предстоит платить собственные судебные расходы, а также восполнить траты, «понесенные Советом ЕС»,

Под санкциями, наложенными в феврале 2022 года за «активную роль в диверсификации оборонного сектора», находятся помимо головной компании также «дочки» ВЭБ.РФ — инвестиционный фонд VEB Ventures, «ВЭБ Капитал», «ИнфраВЭБ», «ВЭБ-лизинг», «Сибуглемет», РЭЦ и др.

В ответ на обвинения ВЭБ.РФ традиционно утверждала, что «не участвует в политической жизни», а инвестирует «только в деятельность, осуществляемую в гражданском секторе военной промышленности».

Ранее в 2018 году госкорпорация уже пыталась обжаловать санкции (на тот момент — от 2014 года), но суд также отклонил иск.

Несмотря на санкции с марта 2022 года ВЭБ.РФ выступает в качестве внешней администрации покидающих российский рынок компаний (наряду с АСВ для финансовых организаций).

Фото на обложке: сайт ВЭБ.РФ