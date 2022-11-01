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Суд оштрафовал на 2 млн рублей оператора «Википедии»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Московский суд оштрафовал на 2 млн рублей организацию Wikimedia за отказ удалить недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оштрафовал на 2 млн рублей оператора «Википедии»

Wikimedia поддерживает инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия». 

Это не первый штраф для Wikimedia за «недостоверные сведения» о спецоперации. Российский суд впервые оштрафовал владельца «Википедии» на 3 млн рублей за материалы с недостоверными данными о спецоперации России на Украине в конце апреля. Затем штраф еще на 2 млн рублей организация получила за неудаление «запрещенного контента». 

В мае Роскомнадзор добавил фонд Wikimedia Foundation в перечень иностранных предприятий, которые ведут деятельность в интернете на территории России. Это означает, что организация должна выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в РФ представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и компаниями.

Фото на обложке: Unsplash

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