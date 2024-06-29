В Госдуме предложили ввести маркировку сахара на продуктах

В России предложили ввести маркировку сахара в продуктах, чтобы снизить его потребление среди россиян. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с такой инициативой к главе Минпромторга Антону Алиханову.
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Как пишут «Известия», которые ознакомились с направленным в ведомство документом, среди россиян наблюдается проблема чрезмерного употребления сахара. В документе приводятся данные Росстата, согласно которым среднестатистический россиянин съедает в год 30,2 кг сахара, то есть около 83 г в сутки.
Вместе с тем, Роспотребнадзор рекомендует употреблять не более 50 грамм в сутки. То есть на долю добавленного сахара должно приходиться не более 10% калорийности от всего дневного рациона человека.
С 2020 года стабильно растет число россиян, страдающих ожирением. Если в 2020 году граждан с таким диагнозом было 1 909 700 человек, то к 2022 году их число выросло до 2 178 600. Инициаторы маркировки сахара на продуктах убеждены, что именно потребление этого компонента способствует росту проблемы с ожирением.
«Производители успешно маскируют сахар в составе продуктов. За такими названиями, как фруктоза, сахароза, декстроза, левулоза, меласса, также, по сути, скрывается сахар. Кроме того, иногда сахар маскируют при помощи слов "сироп", "нектар", "обработанный" и т.д.», — приводят «Известия» слова депутата Чернышова.
Согласно инициативе, маркировка должна быть хорошо заметна. Она должна занимать по меньшей мере 25% лицевой стороны упаковки.
Фото на обложке: Unsplash
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