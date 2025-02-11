Продажи газировок без сахара в России выросли на 49%

В 2024 году продажи газированных напитков без сахара в России выросли год к году на 22,7% в натуральном положении и на 49% в денежном, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты «Нильсен».

Согласно им, рост продаж лимонадов без сахара оказался сильнее, чем в целом по категории газировок, которая за год выросла на 3% в натуральном выражении и 18% в деньгах.

Рост произошел после значительного снижения спроса в 2023 году. Тогда продажи газировки без сахара снизились на 12,7% как в количественном, так и в денежном выражении, по сравнению с предыдущим годом.

Повышение объемов продаж лимонадов без сахара подтверждают и в рознице. В торговой сети «Пятерочка» (входит в X5) сообщили, что продажи газированных напитков без сахара в натуральном выражении увеличились на 40%. Продажи всех видов газированных напитков выросли на 17%.

В «Магните» спрос на газированные напитки без сахара за аналогичный период вырос на 58% в натуральном выражении, сообщил газете представитель сети. В Metro продажи всей категории газированных напитков увеличились на 30% в натуральном выражении, а продажи напитков без сахара поднялись на 26%, указали в пресс-службе.

Рост продаж опрошенные газетой эксперты связали с адаптацией рынка к уходу западных игроков. По словам президента объединения «Союзнапитки» Аллы Андреевой, новые отечественные бренды стремились укрепить позиции и привлечь потребителей, выпуская продукцию с обновленными рецептами, включая варианты с пониженным содержанием калорий.

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