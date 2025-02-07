Аэропорт в Сухуме принял первый за 30 лет рейс из Москвы
В Сухум впервые с 1993 года прибыл дальний рейс из Москвы. В абхазском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», вылетевший из Внуково, сообщает ТАСС.
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Накануне исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром транспорта России Романом Старовойтом заявил, что уже к лету между Москвой и Сухумом будет запущено регулярное авиасообщение.
Сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Гавань закрылась в 1993 году, во времена грузино-абхазской войны. До закрытия воздушный порт мог принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки. В октябре 2023 года руководство республики договорилось с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции объекта.
В конце декабря Владимир Путин сообщил, что в течение шести лет в России проведут реконструкцию не менее 75 аэропортов — больше трети аэропортовой сети всей России. На эти цели из бюджета будут выделены 250 млрд рублей.
Фото на обложке: Thanakorn.P / Shutterstock / FOTODOM
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