Аэропорт в Сухуме принял первый за 30 лет рейс из Москвы

В Сухум впервые с 1993 года прибыл дальний рейс из Москвы. В абхазском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», вылетевший из Внуково, сообщает ТАСС.

Накануне исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром транспорта России Романом Старовойтом заявил, что уже к лету между Москвой и Сухумом будет запущено регулярное авиасообщение.

Сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Гавань закрылась в 1993 году, во времена грузино-абхазской войны. До закрытия воздушный порт мог принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки. В октябре 2023 года руководство республики договорилось с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции объекта.

В конце декабря Владимир Путин сообщил, что в течение шести лет в России проведут реконструкцию не менее 75 аэропортов — больше трети аэропортовой сети всей России. На эти цели из бюджета будут выделены 250 млрд рублей.

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