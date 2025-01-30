Bloomberg узнал о доле Сулеймана Керимова в SpaceX Илона Маска

Член Совфеда от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов владел около 1% SpaceX Илона Маска через траст, когда уже находился под санкциями США. Об этом сообщили осведомленные источники Bloomberg.

Олигарх владел долей в космической компании Маска с 2017 года через Heritage Trust, базирующийся в штате Делавэр, заявили агентству четыре собеседника, включая бывших высокопоставленных официальных лиц, связанных с нацбезопасностью США. Три источника отметили, что первоначально траст владел примерно 1% SpaceX.

В 2018 году Минфин США наложил санкции на Керимова и других российских чиновников. Действия американского ведомства были направлены на блокировку активов олигарха и предотвращение ведения им бизнеса с американскими компаниями, пишет Bloomberg.

После введения санкций американский банк Citigroup, который администрировал Heritage Trust, обратился за указаниями к Минфину. В Citigroup не увидели необходимости блокировать трастовый фонд и связанные с ним организации, из-за чего он продолжил работу.

В июне 2022 года Казначейство США заблокировало Heritage Trust после раскрытия его следователями «сложной системы юридических структур и подставных лиц», созданных для сокрытия интересов Керимова, отметил один из источников. На тот момент активы траста составляли около $1 млрд, а доля SpaceX уже была продана.

Закрытые компании вроде SpaceX проводят комплексную проверку инвесторов, однако при определенных обстоятельствах бывает сложно идентифицировать акционеров, например, когда доля в компании приобретается через юрлицо, созданное для определенных целей, пояснило агентство.

В декабре источники The Wall Street Journal сообщили, что руководство SpaceX не стало добиваться повышения уровня допуска к гостайне для Маска, чтобы избежать вопросов о наркотиках и контактах миллиардера с Владимиром Путиным.

Собеседники уточняли, что топ-менеджмент не стал просить более высокого уровня для Маска по рекомендации юристов SpaceX — те предупредили, что предприниматель может потерять нынешний допуск, если ему придется отвечать на вопросы о контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков.