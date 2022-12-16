Выпускницы ВШЭ и МГТУ создали сервис для генерации саммари с онлайн-встреч

Выпускницы ВШЭ и МГТУ им. Баумана основали стартап, решение которого – генерация саммари с онлайн-встреч с использованием технологий искусственного интеллекта. Сервис распознает речь собеседников и выделяет в ней ключевые моменты.

О запуске стартапа Summarize рассказала одна из его основательниц, 24-летняя Айгуль Агишева. Проект она запустила вместе с 23-летней Анастасией Воробьевой – обе являются выпускницами ВШЭ и МГТУ им. Баумана.

Сервис распознает речь собеседников во время онлайн-встреч и выделяет в ней ключевые моменты. Для распознавания речи используются собственные решения стартапа на основе open source технологий, в частности языковых моделей Hugging Face.

Речь на записи со встречи транскрибируется, разбивается на логические абзацы, затем преобразуется в саммари либо по всему исходному материалу, либо по абзацам. В основе создания саммари лежит общедоступная языковая модель.

Агишева рассказала RB.RU, что Summarize прошел акселератор Ignite в Финляндии, на демо-дне которого проект представили более 200 инвесторам и предпринимателям. Стартап пока не привлекал инвестиции, но планирует это сделать, а также получить государственную поддержку Финляндии.

Юридического лица в России у Summarize нет, регистрироваться в России стартап не планирует. На данный момент основательницы работают над тем, чтобы получить регистрацию бизнеса в Великобритании или Финляндии.

Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock