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Россияне рассказали, где проведут отпуск
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Ксения Самбулова
Большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине. Об этом говорят результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Сберавто». Rusbase ознакомился с итогами опроса.
Россияне рассказали, где проведут отпускКсения Самбулова
По данным опроса, 83% респондентов планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей.
Самые популярные направления внутри страны:
- города Крыма — 12%;
- Санкт-Петербург — 9%;
- Сочи или Адлер — 8%;
- Москва — 7%;
- Анапа — 4%;
- Краснодар — 3%.
Из зарубежных направлений жители России чаще всего указывали Турцию, Беларусь (Минск) и Таиланд.
В опросе участвовали 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.
Фото: Scale08 / Shutterstock
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