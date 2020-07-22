Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне рассказали, где проведут отпуск

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине. Об этом говорят результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Сберавто». Rusbase ознакомился с итогами опроса. 

Россияне рассказали, где проведут отпуск

По данным опроса, 83% респондентов планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей. 

Самые популярные направления внутри страны: 

  • города Крыма — 12%;
  • Санкт-Петербург — 9%;
  • Сочи или Адлер — 8%;
  • Москва — 7%;
  • Анапа — 4%;
  • Краснодар — 3%. 

Из зарубежных направлений жители России чаще всего указывали Турцию, Беларусь (Минск) и Таиланд. 

В опросе участвовали 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.

Фото: Scale08 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 июля 2020

«На пустом месте»

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма