Россияне рассказали, где проведут отпуск

Большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине. Об этом говорят результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Сберавто». Rusbase ознакомился с итогами опроса.

По данным опроса, 83% респондентов планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей.

Самые популярные направления внутри страны:

города Крыма — 12%;

Санкт-Петербург — 9%;

Сочи или Адлер — 8%;

Москва — 7%;

Анапа — 4%;

Краснодар — 3%.

Из зарубежных направлений жители России чаще всего указывали Турцию, Беларусь (Минск) и Таиланд.

В опросе участвовали 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.