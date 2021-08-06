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Каждому пятому россиянину пандемия испортила отпуск — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Большинству россиян (63%) пандемия коронавирусной инфекции и карантинные ограничения не смогли испортить летний отпуск, их планы никак не изменились.

Каждому пятому россиянину пандемия испортила отпуск — исследование

Пандемия положительно повлияла на планы в этом году только 1% опрошенных. Еще 22% считают, что она отрицательно сказалась на них, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Опрос проходил с 28 июля по 4 августа 2021 года в 370 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1600 респондентов.

Причем эти цифры существенно не изменяются в разных возрастных группах и в сегментах по уровню дохода.

Те, чей отпуск пострадал из-за пандемии, наиболее часто приводили следующие причины: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал», «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны», «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться».

Те, кому пандемия улучшила отпуск, отметили следующие мотивы: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».

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Фото:  icemanphotos / Shutterstock

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