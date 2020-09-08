Сервис проверки личности и корпоративных клиентов Sumsub привлек $6 млн

Платформа для проверки личности и корпоративных клиентов Sumsub объявила о закрытии второго раунда финансирования на $6 млн. Лид-инвестором стал разработчик софта для торговли на финансовых рынка MetaQuotes. К сделке также присоединились существующие инвесторы компании, включая вице-президента Telegram Илью Перекопского. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Sumsub.

Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие компании на новых рынках. По заявлению Sumsub, к началу 2021 года компания планирует вдвое увеличить число корпоративных клиентов из среднего и enterprise бизнеса. К указанному времени их количество должно достигнуть отметки в 1 тысячу клиентов.

Общий объем инвестиций, полученных за время существования компании, составляет $7,5 млн.

Платформа предоставляет инструменты для идентификации корпоративных клиентов и индивидуальных онлайн-пользователей. Также сервис дает возможность проверки контрагента с точки зрения противодействия отмыванию денежных средств. По данным Sumsub, автоматизированная проверка личности происходит за 1 минуту. Проверка компании занимает несколько часов. Система работает на базе ИИ и учитывает законодательное регулирование в каждой стране.

«Что еще важнее, мы консультируем и поддерживаем наших клиентов в том, что касается нормативной базы, чтобы помочь в соблюдении законодательства», — отмечает сооснователь и гендиректор Sumsub Андрей Север.

Он добавил, что присоединение MetaQuotes к группе инвесторов компании поможет внести важные изменения в работу регуляторных технологий мировой экономики.

«В течение нескольких лет брокеры просили нас организовать внутри MetaTrader решение по соблюдению законодательных требований. Sumsub была на голову выше своих конкурентов», — комментирует гендиректор MetaQuotes Ренат Фатхуллин.

Фатхуллин также отметил готовность MetaQuotes внести дополнительную экспертизу в проект Sumsub.

Компания Sumsub была основана в 2015-м году тремя братьями: Андреем, Яковом и Петром Север. Позже к ним присоединился бывший технический архитектор системы ResearchGate Вячеслав Жолудев. Первые несколько лет компания помогала полиции и службам разведки разных стран в расследовании случаев, связанных с интернет-мошенничеством.

На настоящий момент, по собственным данным, у компании более 600 корпоративных клиентов, среди которых в России — BlaBlaCar, «Делимобиль», Ozon, Gett, Wheely, «ВКонтакте», YouDo и другие. В общей сложности решение доступно в 200 странах и территориях, включая Великобританию, Северную Америку, Германию, Сингапур и Гонконг.

У компании открыто 5 офисов — в Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине, Никосии и Гонконге. По данным ЕГРЮЛ, петербургское юрлицо ООО «Технологии Цифровой Безопасности» было основано в 2015 году. Его учредителем является кипрская компания «Раритекс Трейд Лтд» с долей 99%. 1% принадлежит ООО «СМТДП Технолоджи», зарегистрированному в Петербурге в 2012 году. Гендиректором обеих российских компаний является Андрей Северюхин.

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