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Пресс-служба Sunlight стала обладателем премии «Инфоповод года»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Пресс-служба Sunlight стала победителем знаковой премии «Инфоповод-2023», организованной компанией «Медиалогия». Новость о разработке аналога Tinder признана лучшим PR-кейсом в отрасли «Ритейл». 

Пресс-служба Sunlight стала обладателем премии «Инфоповод года»

«Инфоповод года» — ежегодный исследовательский проект «Медиалогии» по оценке главных PR-кейсов прошедшего года на основе данных системы по анализу СМИ. Цель проекта — выделить и отметить наиболее яркие и нестандартные PR-кейсы компаний, которые позитивно трансформируют свой сегмент рынка и экономику страны в целом.

«Год назад Sunlight запустил уникальный сервис знакомств на базе собственной цифровой платформы для того, чтобы клиенты могли знакомиться и общаться. Ключевой особенностью сервиса стали ролики участников в формате Reels. В итоге идея создать собственную альтернативу Tinder трансформировалась в нечто большее, где каждый находит себе близких по духу людей для дружбы и отношений. За год на сервисе зарегистрировались более 7000 участников. Нам очень приятно, что новость о технологичном и современном проекте Sunlight получила высокую оценку участников рынка и российских СМИ», — отметили в пресс-службе Sunlight.

SUNLIGHT (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (операционная компания), входит в холдинг АО «ГРИ») — ювелирная мультибрендовая федеральная сеть №1 в России по объему выручки среди российских ювелирных сетей, по данным Forbes и INFOLine. 772 магазина в 261 городе России по состоянию на 9 апреля 2024 года. Более 7 млн пользователей ежемесячно на сайте и в мобильном приложении.

Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock

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