С 0% до 100% за 5 минут: Redmi представила ультрабыструю зарядку для смартфона

Китайская компания представила технологию ультрабыстрой зарядки смартфона. По утверждению Redmi, гаджет с аккумулятором емкостью 4100 mAh можно зарядить с 0% до 100% за 5 минут.
Технологию рекордно быстрой зарядки смартфона разработала китайская компания Redmi, сообщает GSM Arena.
Для демонстрации производитель гаджетов использовал модифицированный смартфон Redmi Note 12 Discovery с аккумулятором емкостью 4100 mAh. С 0% до 50% гаджет зарядился за 2 минуты 11 секунд, до 100% – менее, чем за 5 минут.
Технология от Redmi поддерживает зарядку мощностью до 300 Вт. Однако на пиковой мощности зарядка идет лишь несколько секунд, после чего незначительно снижается, отметило издание.
Redmi стала первой в мире компанией, смартфон производства которой может поддерживать зарядку мощностью свыше 200 Вт. Такой гаджет Redmi представила в октябре 2022 года – Redmi Note 12 Explorer может поддерживать зарядку мощностью до 210 Вт.
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