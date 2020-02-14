Супербоул 2020: о чем была реклама Google, Amazon и Facebook в этом году
Ежегодно в США проходит Супербоул — финал чемпионата по американскому футболу. Традиционно помимо самой игры внимание приковано к рекламным роликам, которые бренды показывают в ходе трансляции. Компании готовы платить большие деньги, чтобы попасть в эфир: в этом году 30 секунд экранного времени обошлись рекламодателям в $5-$5,6 млн .
Публикуем самые интересные рекламные сюжеты от Google, Amazon, Facebook и других компаний.
Трогательный ролик о том, как пожилой мужчина общается с Google-ассистентом, чтобы сохранить в памяти воспоминания об умершей жене.
Amazon
Шутливый сюжет о том, как люди жили по появления умной колонки Amazon с помощницей Alexa. В ролике снялись телеведущая Эллен Дедженерес с женой.
Jeep
История о том, как Билл Мюррей снова переживает день сурка, но в этот раз похищает животное и хорошо проводит с ним время.
Microsoft
Кейти Сауэрс, первая женщина, вошедшая в тренерский состав одной из команд на Супербоуле, рассказывает свою историю.
Porsche
Сюжет о том, как сотрудники музея Porsche играют в погоню на новых электромобилях Taycan, и только одному из них достается трактор 1960 года.
Hyundai
Крис Эванс (он же Капитан Америка), Джон Красински из «Офиса» и актриса Рейчел Дрэч со смешным бостонским акцентом обсуждают новую функцию умной парковки в Hyundai Sonata.
Реклама Facebook посвящена группам, которые в этом году планирует активно развивать Марк Цукерберг. В ролике про удовольствие от совместных хобби снялись Сильвестр Сталлоне и Крис Рок.
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