Супербоул 2020: о чем была реклама Google, Amazon и Facebook в этом году

Публикуем самые интересные рекламные сюжеты от Google, Amazon, Facebook и других компаний.

Ежегодно в США проходит Супербоул — финал чемпионата по американскому футболу. Традиционно помимо самой игры внимание приковано к рекламным роликам, которые бренды показывают в ходе трансляции. Компании готовы платить большие деньги, чтобы попасть в эфир: в этом году 30 секунд экранного времени обошлись рекламодателям в $5-$5,6 млн .

Google

Трогательный ролик о том, как пожилой мужчина общается с Google-ассистентом, чтобы сохранить в памяти воспоминания об умершей жене.

Amazon

Шутливый сюжет о том, как люди жили по появления умной колонки Amazon с помощницей Alexa. В ролике снялись телеведущая Эллен Дедженерес с женой.

Jeep

История о том, как Билл Мюррей снова переживает день сурка, но в этот раз похищает животное и хорошо проводит с ним время.

Microsoft

Кейти Сауэрс, первая женщина, вошедшая в тренерский состав одной из команд на Супербоуле, рассказывает свою историю.

Porsche

Сюжет о том, как сотрудники музея Porsche играют в погоню на новых электромобилях Taycan, и только одному из них достается трактор 1960 года.

Hyundai

Крис Эванс (он же Капитан Америка), Джон Красински из «Офиса» и актриса Рейчел Дрэч со смешным бостонским акцентом обсуждают новую функцию умной парковки в Hyundai Sonata.