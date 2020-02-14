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Супербоул 2020: о чем была реклама Google, Amazon и Facebook в этом году

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Ежегодно в США проходит Супербоул — финал чемпионата по американскому футболу. Традиционно помимо самой игры внимание приковано к рекламным роликам, которые бренды показывают в ходе трансляции. Компании готовы платить большие деньги, чтобы попасть в эфир: в этом году 30 секунд экранного времени обошлись рекламодателям в $5-$5,6 млн .

Публикуем самые интересные рекламные сюжеты от Google, Amazon, Facebook и других компаний.

Супербоул 2020: о чем была реклама Google, Amazon и Facebook в этом году

Google

Трогательный ролик о том, как пожилой мужчина общается с Google-ассистентом, чтобы сохранить в памяти воспоминания об умершей жене.

Amazon

Шутливый сюжет о том, как люди жили по появления умной колонки Amazon с помощницей Alexa. В ролике снялись телеведущая Эллен Дедженерес с женой.

Jeep

История о том, как Билл Мюррей снова переживает день сурка, но в этот раз похищает животное и хорошо проводит с ним время.

Microsoft

Кейти Сауэрс, первая женщина, вошедшая в тренерский состав одной из команд на Супербоуле, рассказывает свою историю.

Porsche

Сюжет о том, как сотрудники музея Porsche играют в погоню на новых электромобилях Taycan, и только одному из них достается трактор 1960 года.

Hyundai

Крис Эванс (он же Капитан Америка), Джон Красински из «Офиса» и актриса Рейчел Дрэч со смешным бостонским акцентом обсуждают новую функцию умной парковки в Hyundai Sonata.

Facebook

Реклама Facebook посвящена группам, которые в этом году планирует активно развивать Марк Цукерберг. В ролике про удовольствие от совместных хобби снялись Сильвестр Сталлоне и Крис Рок.

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14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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