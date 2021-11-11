Ford стала участником патента на кабель для супербыстрой зарядки электромобиля

Ford и ученые исследовательского университета Пердью в США запатентовали кабель, который позволит заряжать электромобиль за 5 минут. Он сможет поддерживать силу тока в 2,4 тысячи ампер, что в 4 раза больше, чем у существующих кабелей.
О совместной разработке с учеными Ford рассказала на своем сайте. В работе над кабелем приняли участие ученые университета Пердью из штата Индиана.
На данный момент технология жидкостного охлаждения нагревающихся из-за силы тока кабелей уже применяется, но это позволяет кабелю пропускать ток силой около 500 ампер.
Новая технология заключается в применении хладагента в виде жидкости, которая в процессе превращается в пар. Разработка позволит повысить этот показатель пропускной способности тока с 550 ампер до 2400 ампер, то есть в 4 раза.
Авторы разработки считают, что применение их технологии позволить ускорить зарядку электромобиля с нынешних 20 минут до примерно 5 минут.
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Фото на обложке: Vladimka production /
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