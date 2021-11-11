Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ford стала участником патента на кабель для супербыстрой зарядки электромобиля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ford и ученые исследовательского университета Пердью в США запатентовали кабель, который позволит заряжать электромобиль за 5 минут. Он сможет поддерживать силу тока в 2,4 тысячи ампер, что в 4 раза больше, чем у существующих кабелей.

Ford стала участником патента на кабель для супербыстрой зарядки электромобиля

О совместной разработке с учеными Ford рассказала на своем сайте. В работе над кабелем приняли участие ученые университета Пердью из штата Индиана. 

На данный момент технология жидкостного охлаждения нагревающихся из-за силы тока кабелей уже применяется, но это позволяет кабелю пропускать ток силой около 500 ампер.

Новая технология заключается в применении хладагента в виде жидкости, которая в процессе превращается в пар. Разработка позволит повысить этот показатель пропускной способности тока с 550 ампер до 2400 ампер, то есть в 4 раза.

Авторы разработки считают, что применение их технологии позволить ускорить зарядку электромобиля с нынешних 20 минут до примерно 5 минут.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Vladimka production / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему ваша идея в России НИЧЕГО не стоит
  2. 2 Дорога на работу вызывает больше стресса, чем сам рабочий день – 3 тренда городской мобильности
  3. 3 Управление девайсами с помощью чавкания и 3D-печать в космосе
  4. 4 Rivian планирует привлечь почти $12 млрд в ходе IPO
  5. 5 Утилизационный сбор на импортные электромобили предложили увеличить в 9 раз
RB DIGITAL AWARDS 2022
Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2021

IT CODE 2.0

11 ноября 2021

AgroCode Hack

11 ноября 2021

Digital Strawberry

11 ноября 2021

AgroCode Awards

12 ноября 2021

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма