Импортозамещенные «Суперджеты» будут поставляться авиакомпаниям с 2026 года
Анастасия Коссаковская
Поставки импортозамещенных «Суперджетов» авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех». До конца текущего года самолет должен завершить летную программу сертификации.
Импортозамещенные «Суперджеты» будут поставляться авиакомпаниям с 2026 года
https://rb.ru/news/superjet-2026/
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«Информация о переносе сроков сертификации “Суперджета” не соответствует действительности. Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года “Суперджет” с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании», — сказали в госкорпорации.
- Первый полет SSJ-100 на российских двигателях ПД-8 прошел 17 марта. В «Ростехе» тогда уточнили, что он был осуществлен в Комсомольске-на-Амуре, самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м.
- 18 марта Чемезов сказал, что «Ростех» рассчитывает запустить серийное производство импортозамещенных SSJ-100 на двигателях ПД-8 в начале 2026 года. По мнению гендиректора госкорпорации, речь может идти о производстве 20 самолетов в год.
- В начале марта Алиханов сообщил, что в производстве сейчас находятся 13 серийных самолетов МС-21 и 20 лайнеров SSJ-100. При этом в «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех») заявляли о производстве около 40 самолетов МС-21 и SSJ-100.
Фото на обложке: Denis Kabelev / Shutterstock / FOTODOM
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