Superjob запустил аукционы для торгов работодателей за соискателей

Сервис по поиску работы Superjob запустил в тестовом режиме аукционы, в рамках которых работодатели могут торговаться за соискателей, пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании. Там отметили, что аукционы пока работают на «ограниченной выборке».

Как это работает? В компании рассказали, что работодатели могут конкурировать друг с другом за кандидата, предлагая ему более высокий уровень заработка или лучшие условия (ДМС, удаленный график работы, льготы, компенсации). Минимальный шаг для повышения зарплатного предложения — 5% от оффера, но сумма шага может быть любой.

Ограничений на количество участвующих в аукционе работодателей нет. Длительность торгов устанавливает инициатор аукциона — им может быть как соискатель, так и работодатель. Обычно это три рабочих дня, однако кандидат может согласиться на предложение в любой момент до окончания торгов.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на исследование Негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее» сообщили, что 82% российских работодателей планируют в 2025 году увеличить расходы на соцпакеты для сотрудников, поскольку это выгоднее повышения зарплат. Компании собираются оплатить своим работникам программы повышения квалификации, услуги психологов, ДМС, программы компенсации обедов и спорта.

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