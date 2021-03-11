«Суперльготы не нужны»: Силуанов напомнил бизнесу о риске, Путин нахмурился

На совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности министр финансов Антон Силуанов заявил, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса при инвестировании.

«Не нужно делать совсем уж суперльготные условия, которые совсем снимали какие-то риски с бизнеса. Бизнес на то и бизнес, что он и рискует, и что называется, пьет шампанское, когда у него хорошие прибыли и заработки», — отметил госдеятель.

По словам Силуанова, между государством и предпринимателями возможно разделение рисков, но «только по тем проектам, в которых государство крайне заинтересовано».

Путин, в свою очередь, призвал бизнес инвестировать в отечественные проекты.

«Повторяю, сами решайте, но лучше в дом! Здесь спокойнее и надежнее», — сказал президент.

Он также достаточно высоко оценил меры, предпринятые для поддержки бизнеса во время пандемии. Они сработали хорошо, отметил Путин.

По оценке властей, спад в экономике удалось преодолеть. Сейчас экономическая ситуация в стране восстанавливается, что видно по динамике внутреннего спроса и постепенному снижению уровня безработицы.