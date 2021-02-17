Вебинар: основатели сервиса Supersales.io расскажут об опыте создания стартапа

Евгения Хрисанфова
18 февраля состоится вебинар с основателями сервиса видеокоммуникаций для интернет-магазинов Supersales.io. Спикеры расскажут, как выбирать бизнес-партнеров, быстро тестировать гипотезы, отказываться от идей и многое другое. Для участия нужно зарегистрироваться.
Вебинар: основатели сервиса Supersales.io расскажут об опыте создания стартапаЕвгения Хрисанфова
Перед участниками мероприятия выступят:
- Дмитрий Зарюта, сооснователь Supersales.io, CEO Easy Ten;
- Евгений Курышев, сооснователь Supersales.io, партнер в Mirror AI, бывший руководитель сервиса Ostrovok.ru;
- Серж Фаге, генеральный директор TokBox, Ostrovok.ru и Mirror.AI;
- Вячеслав Орехов, генеральный директор Supersales.io, сооснователь Aplace.guide;
- Егор Яковишен, сооснователь и CTO в Supersales.io, Advisor в Setka.
Основатели компании расскажут, как они генерировали и отметали идеи, проверяли рынок, с какими трудностями столкнулись, а также поделятся, как быстро тестировать гипотезы, искать людей в команду, оптимизировать процессы и искать нужных людей.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Startup Stock Photos.
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