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Вебинар: основатели сервиса Supersales.io расскажут об опыте создания стартапа

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

18 февраля состоится вебинар с основателями сервиса видеокоммуникаций для интернет-магазинов Supersales.io. Спикеры расскажут, как выбирать бизнес-партнеров, быстро тестировать гипотезы, отказываться от идей и многое другое. Для участия нужно зарегистрироваться.

Вебинар: основатели сервиса Supersales.io расскажут об опыте создания стартапа

Перед участниками мероприятия выступят:

  • Дмитрий Зарюта, сооснователь Supersales.io, CEO Easy Ten;
  • Евгений Курышев, сооснователь Supersales.io, партнер в Mirror AI, бывший руководитель сервиса Ostrovok.ru;
  • Серж Фаге, генеральный директор TokBox, Ostrovok.ru и Mirror.AI;
  • Вячеслав Орехов, генеральный директор Supersales.io, сооснователь Aplace.guide;
  • Егор Яковишен, сооснователь и CTO в Supersales.io, Advisor в Setka.

Основатели компании расскажут, как они генерировали и отметали идеи, проверяли рынок, с какими трудностями столкнулись, а также поделятся, как быстро тестировать гипотезы, искать людей в команду, оптимизировать процессы и искать нужных людей.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Startup Stock Photos.

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