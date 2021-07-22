Названа дата выпуска сверхзвуковых пассажирских самолетов для бизнес-авиации

Сейчас специалисты НЦМУ «Сверхзвук» решают спектр физико-технических задач: от создания силовой установки до улучшения весовых характеристик воздушного судна. Перейти к конструкторской работе планируется после достижения шестого уровня технологической готовности.

Для разработки двигателя с низким уровнем звукового удара будет создана особая лаборатория. В России такой площадки сейчас нет, а в мире их всего две. Данные испытаний будут иметь общемировое значение — они помогут ICAO принять нормы по звуковому удару.

В учреждении отметили, что сверхзвуковой пассажирский самолет нового поколения должен быть не только экологичным, но и экономически выгодным.

Уровень безопасности полетов должен соответствовать показателям перспективных гражданских самолетов. Сотрудники центра разработают системы управления, которые снизят количество ошибок пилота в четыре раза. Еще одного из пилотов заменят искусственным интеллектом и создадут единое информационное управляющее поле.

«Это позволит, к примеру, формировать прогноз развития траектории, что снизит вероятность неверного решения пилотов в два раза», — отметили в пресс-службе.

И уже к 2035 году планируется наладить выпуск самолетов для бизнес-авиации, а затем заняться и пассажирскими перевозками.

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Фото: ФГУП «ЦАГИ»