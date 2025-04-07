Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Платформа для закупок Supl.biz привлекла 38,5 млн рублей инвестиций

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Оптовая платформа для малого и среднего бизнеса Supl.biz привлекла от инвесторов 38,5 млн рублей. Инвесторы получили 13% в юрлице компании, сообщила Русбейс краудинвестинговая платформа brainbox.VC, которая выступала организатором раунда.

Платформа для закупок Supl.biz привлекла 38,5 млн рублей инвестиций
  1. Новости

Компания помогает бизнесу продавать любые товары оптом, находить новых оптовых клиентов и поставщиков. В год на платформе размещается до 200 тысяч оптовых заказов на сумму до 50 млрд рублей. Заказчики могут прийти на сайт и разместить заявку о покупке товаров оптом. Поставщики, в свою очередь, могут найти покупателя. Встроенная система на базе ИИ помогает пользователям подобрать подходящую сделку.

Средства компания планирует направить на маркетинг и усиление собственной команды. К 2028 году стартап планирует перейти порог в 1 млрд рублей по выручке, а также нарастить капитализацию компании до 3 млрд рублей, следует из описания компании на brainbox.VC.

  • Большую часть клиентов Supl.biz составляют компании с оборотом до 100 млн рублей в год. Чаще всего это компании из сферы продуктов питания, строительных материалов, одежды и игрушек. Платформа brainbox.VC рынок, на котором работает стартап, оценивает в 35 млрд рублей год.
  • Основатель Supl.biz — Евгений Дьяченко, компания работает на рынке с 2013 года. Ранее он владел несколькими компаниями в Томске в сфере интернет-торговли и развлечений. В 2015 году вышел из активов, чтобы сосредоточится на развитии Supl.biz. Компания получила статус резидента «Сколково» и привлекала гранты от Фонда содействия инновациям.

Фото на обложке: Jack_the_sparow / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме