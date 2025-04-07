Платформа для закупок Supl.biz привлекла 38,5 млн рублей инвестиций

Оптовая платформа для малого и среднего бизнеса Supl.biz привлекла от инвесторов 38,5 млн рублей. Инвесторы получили 13% в юрлице компании, сообщила Русбейс краудинвестинговая платформа brainbox.VC, которая выступала организатором раунда.

Компания помогает бизнесу продавать любые товары оптом, находить новых оптовых клиентов и поставщиков. В год на платформе размещается до 200 тысяч оптовых заказов на сумму до 50 млрд рублей. Заказчики могут прийти на сайт и разместить заявку о покупке товаров оптом. Поставщики, в свою очередь, могут найти покупателя. Встроенная система на базе ИИ помогает пользователям подобрать подходящую сделку.

Средства компания планирует направить на маркетинг и усиление собственной команды. К 2028 году стартап планирует перейти порог в 1 млрд рублей по выручке, а также нарастить капитализацию компании до 3 млрд рублей, следует из описания компании на brainbox.VC.

Большую часть клиентов Supl.biz составляют компании с оборотом до 100 млн рублей в год. Чаще всего это компании из сферы продуктов питания, строительных материалов, одежды и игрушек. Платформа brainbox.VC рынок, на котором работает стартап, оценивает в 35 млрд рублей год.

Основатель Supl.biz — Евгений Дьяченко, компания работает на рынке с 2013 года. Ранее он владел несколькими компаниями в Томске в сфере интернет-торговли и развлечений. В 2015 году вышел из активов, чтобы сосредоточится на развитии Supl.biz. Компания получила статус резидента «Сколково» и привлекала гранты от Фонда содействия инновациям.

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