Закупочные цены для российских предприятий в 2022 году выросли на 30% — исследование

Закупочные цены для российских предприятий в 2022 году выросли на 30%, подсчитали аналитики «ТендерПро». Больше всего подорожали корма для сельхозпроизводителей, стройматериалы и оборудование для промышленных предприятий.

Специалисты «ТендерПро» подсчитали, насколько выросли закупочные цены для российского бизнеса на те или иные материалы в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Год к году закупочные цены в среднем выросли на 29,5%. Больше всего подорожали корма для сельхозпроизводителей, стройматериалы и оборудование для промышленных предприятий, сообщили в компании.

Например, стоимость комбикормов в 2022 году выросла на 66,4%, дробилки подорожали на 48%, подшипники – на 39%, сантехника – на 38,6%, вентиляционное оборудование – на 35%.

«В то время как одни снабженцы в условиях февральской паники закупали по ценам, которые диктовали контрагенты, другие выстраивали на электронных торговых площадках работу с поставщиками. Это позволило им получать закупочные цены в 1,5-2,5 раза дешевле и условия поставки выгоднее, чем у коллег», – отметил исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Фото на обложке: Travel mania / Shutterstock